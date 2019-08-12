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Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовика после крупного ДТП в Подмосковье

В результате аварии погибли пять человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика после крупного ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель фуры задержан. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сказала она.

11 августа на 158-м км автодороги М-9 "Балтия" мужчина, управляя грузовой автомашиной, при движении в сторону Москвы столкнулся с двумя автомобилями, после чего один из них, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пять человек погибли, еще восемь госпитализированы.

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