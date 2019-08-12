Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовика после крупного ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика после крупного ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель фуры задержан. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сказала она.

11 августа на 158-м км автодороги М-9 "Балтия" мужчина, управляя грузовой автомашиной, при движении в сторону Москвы столкнулся с двумя автомобилями, после чего один из них, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пять человек погибли, еще восемь госпитализированы.