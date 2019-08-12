Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ТАСС, 12 августа. ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев.

"ДТП произошло на 82-м км автодороги Калуга - Тула - Михайлов - Рязань. По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств погибли трое, четверо пострадали. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин случившегося. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке автодороги", - сказал собеседник агентства, добавив, что все погибшие - сотрудники белгородской ФСИН.

По словам замначальника пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло, когда машина ФСИН поворачивала на Т-образном перекрестке на зеленый сигнал светофора. В это время в нее врезался внедорожник, ехавший на красный сигнал светофора, он задел еще два автомобиля. Спецконтингента в автомобиле ФСИН в момент столкновения не было.