В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края. Таким образом, жертвами аварии стали уже трое детей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что 13 человек остаются в больницах края, всего в больницу Новороссийска после ДТП доставили 44 человека.

"Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП, не удалось. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью. По информации на 12:00 мск 12 августа, после ДТП под Новороссийском из медорганизаций края выписаны 35 человек. В медицинских организациях края остаются восемь человек", - сообщили в Минздраве региона.

ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. В Volkswagen находились шесть человек, в результате ДТП трое из них погибли, в том числе два ребенка. В связи с ДТП возбуждены два уголовных дела.