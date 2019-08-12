СМИ: число погибших в результате оползня в Мьянме увеличилось до 59

ТАСС, 12 августа. Число жертв оползня, обрушившегося 9 августа на деревню на востоке Мьянмы, выросло до 59 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

"Поисково-спасательная операция продолжается, мы будем проводить ее до тех пор, пока не найдем тела всех жертв", - приводит агентство слова одного из сотрудников экстренных служб. Спасатели также предпринимают меры для предотвращения новых оползней.

К трагедии привели проливные дожди, идущие в регионе с 9 августа. По данным "Синьхуа", в результате удара стихии в штате Мон разрушены около 30 домов. Более 80 человек пропали без вести, десятки госпитализированы.

Ранее поступала информация о 51 погибшем.