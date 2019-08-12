Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский городской суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Куприянов.

"Мосгорсуд изменил меру пресечения моему подзащитному Григорию Пирумову и отпустил его под домашний арест", - сказал он. Адвокат уточнил, что аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта дела Никиты Колесникова.

Пирумов будет содержаться под домашним арестом в своей московской квартире до 16 ноября. Как отметил адвокат Куприянов, по второму уголовному делу его подзащитный провел под стражей год и три месяца. "Следствие просило продлить меру пресечения, прокуратура поддержала это ходатайство, но суд учел позицию защиты о том, что Пирумов не представляет опасности, не может скрыться или оказать давление на свидетелей", - сказал адвокат, отметив, что позиция обвинения в отношении Пирумова остается неизменной, о новых обвинениях или снятии старых сведений нет.

Дело Пирумова

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы на прошлой неделе вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

По данным следствия, они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить, при этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. По делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе также были арестованы генеральный директор компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов и бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор.

В новость были внесены изменения (15:45 мск) — добавлена информация после второго абзаца.