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СМИ: в Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах

Информация о пострадавших не поступала

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Пожар, который начался в результате удара молнии, уничтожил 40 домов на колесах в испанском населенном пункте Вентальо (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

По ее информации, молния попала в парковку и спровоцировала возгорание. Огонь распространился на 1,5 тыс. кв. метров. В его тушении были задействованы шесть пожарных расчетов. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

На ряд населенных пунктов Каталонии в воскресенье обрушились сильные дожди. Это привело к затоплению улиц, перекрытию дорог и проблемам с движением транспорта.

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