DDoS-атака на сайт "Победы" могла быть организована из Китая

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. DDoS-атака на сайт лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") могла быть организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель авиакомпании.

"Предварительно известно, что ранее замеченная мощная DDoS-атака на адрес booking.pobeda.aero была организована с китайских серверов", - сказала она.

12 августа "Победа" сообщила о DDoS-атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов. В 14:00 лоукостер запустил распродажу авиабилетов на все направления по цене от 500 рублей, однако уже через 15 минут IT-департамент компании зарегистрировал DDoS-атаку на сайт "Победы". Примерно в это же время сайт перестал работать. Планировалось распродать более 200 тыс. авиабилетов с датой вылета с 27 октября и до конца зимнего расписания полетов "Победы".

По информации компании, за прошлый год было реализовано 400 тыс. билетов по цене 499-999 рублей.