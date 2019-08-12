Полиция начала проверку по факту грубого задержания девушки в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московская полиция начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки на несанкционированной акции в Москве, которая прошла после согласованного митинга 10 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказал представитель ГУ МВД. Он добавил, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила ТАСС, что намерена выяснить обстоятельства инцидента с Дарьей Сосновской. Активистка утверждает, что сотрудник полиции избил ее после согласованной акции.

"Если бы она к нам обратилась, мы вели бы это дело. Но все равно мы попросим предоставить нам информацию по ее заявлению о том, что все-таки случилось, какие меры приняты в отношении полицейского, который настолько превысил свои полномочия. Сделаем такой запрос [в полицию]", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что аппарат уполномоченного держит на контроле эту ситуацию.

По заявлению Сосновской проводит проверку Следственный комитет. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, после избиения полицейским Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку после акции 10 августа. При этом один из них бьет ее кулаком в область печени.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания. Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.