В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что делать, если в квартире чувствуется запах газа?

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"Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.

В результате на втором этаже нарушено остекление, есть повреждения стен.

"Пожарно-спасательные подразделения проверяют квартиру, в которой предположительно произошел хлопок, на наличие пострадавших людей", - сказал источник. Также проверяются квартиры, расположенные на верхних этажах.

В свою очередь в столичном ГУ МЧС сообщили, что после хлопка бытового газа в жилом доме произошло обрушение стены и нарушение остекления. "Хлопок произошел на втором этаже пятиэтажного дома. Произошло обрушение стены и нарушено остекление", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется.

В новость были внесены изменения (18:09 мск) - добавлена информация по тексту.