Сотрудника одной из ивановских колоний заподозрили в краже 4 тонн металлолома

ТАСС, 12 августа. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против сотрудника УФСИН Ивановской области, который вывез с территории одной из колоний региона более 4 тонн металлолома. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК по региону.

"Ивановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества с использованием своего служебного положения сотрудником одной из исправительных колоний региона по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый был наделен полномочиями по контролю за списанием оборудования и хозяйственного инвентаря, пришедшего в негодность. Воспользовавшись служебным положением, он под видом производственного мусора вывез с территории колонии на служебном автомобиле более 4 тонн лома черного металла в пункт приема металлолома. Вырученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Факт мошенничества выявили оперативные сотрудники региональных управлений ФСБ России и ФСИН России.