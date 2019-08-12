Обвиняемой в гибели младенца реаниматологу Элине Сушкевич продлили домашний арест

Двух врачей обвиняют в убийстве младенца. Главное о деле Елены Белой и Элины Сушкевич

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда в понедельник продлил срок содержания под домашним арестом реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением от сегодняшнего числа мера пресечения в виде домашнего ареста [для Сушкевич] продлена на три месяца - до 14 ноября 2019 года", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее в понедельник суд оставил под домашним арестом на тот же срок и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую, которую обвиняют в организации убийства младенца.