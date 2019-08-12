Россиянка пыталась вывезти в Китай в своих кроссовках 2 кг золота

ТАСС, 9 августа. Сотрудники таможенного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" обнаружили 10 слитков золота массой 2 кг в обуви у выезжающей в Китай россиянки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"10 небольших золотых слитков общей массой около 2 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в обуви выезжающей в Китай гражданки России. Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя: золото было спрятано под стельками кроссовок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досмотр сотрудники пункта пропуска решили провести из-за того, что перед началом таможенного контроля женщина заметно нервничала.

Экспертиза установила, что слитки были изготовлены из золота кустарным способом. Кроме того, промышленные пробы и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.

В ФТС добавили, что россиянка намеревалась продать в Китае золото, доставшееся ей по наследству.

Согласно данным пресс-службы ведомства, в отношении россиянки возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").