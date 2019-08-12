Глава МИД Германии вылетел в Нью-Йорк на запасном правительственном лайнере

"Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле", - говорится в сообщении. По информации ВВС ФРГ, неисправность уже устранена.

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Правительственный самолет Airbus A321, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, оказался неисправен. Как сообщили в понедельник германские ВВС в Twitter, Маас отправился в США на запасном лайнере с получасовой задержкой.

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS532. Инциденты, связанные с техническими неполадками, для авиапарка кабинета министров не являются редкостью. 16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, поочередно коснулся полосы крыльями.

1 апреля нештатная ситуация произошла с лайнером, на борту которого также находился Маас. После приземления в аэропорту Нью-Йорка обнаружилось, что в одной из шин воздушного судна образовался прокол. Из-за этого самолет не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки. 11 января министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки был вынужден возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний.

29 ноября 2018 года неполадки были зафиксированы в самолете канцлера Ангелы Меркель. Из-за технического дефекта она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Самолет главы правительства находился в воздухе около часа, когда над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Лайнер благополучно сел в Кельне. Как выяснилось позже, у воздушного судна вышла из строя связь с наземными службами.