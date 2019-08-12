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В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

Причиной инцидента, который произошел на Нагорной улице, стало нарушение правил безопасного пользования газовым оборудованием
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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"По предварительной версии, происшествие по адресу: ул. Нагорная, 18 к. 3 произошло из-за нарушения правил безопасного пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в экстренных службах, в результате взрыва образовался завал на площади 40 кв. метров, но несущие конструкции не повреждены. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме, сейчас он отключен от газоснабжения. После происшествия из дома были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.

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