Аппарат омбудсмена в Петербурге передал в СК и прокуратуру заявление избитого в "Крестах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в Петербурге направили в ГСУ СК РФ по городу, а также в петербургскую прокуратуру заявление пострадавшего от избиения в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе. Об это ТАСС сообщила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

"Мы направили в СК и прокуратуру заявление пострадавшего о преступлении. <…> Он обратился к нам с просьбой защищать его права", - сказала Штанникова.

По ее словам, причина конфликта, которая привела к избиению, связана с попыткой вымогательства. "По нашей информации, речь шла о вымогательстве денег", - пояснила руководитель аппарата омбудсмена.

В начале недели в интернете появились публикации о случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Для проверки на место отправились комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК.

Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. Он также отметил, что начальник СИЗО "Кресты" не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.