В результате тайфуна "Лекима" на востоке Китая погибли 48 человек

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате тайфуна "Лекима" на востоке Китая возросло до 48 человек, еще 21 житель пока считается пропавшим без вести. Согласно опубликованным в понедельник данным Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой, в данном регионе погибли четыре человека, еще пятеро пропали без вести.

Ранее сообщалось лишь о жертвах в восточных провинциях Чжэцзян и Шаньдун. Тайфун "Лекима" достиг побережья провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин в ночь с пятницы на субботу. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 м/с.

Ослабевший до тропического шторма циклон вечером 11 августа достиг побережья восточной провинции Шаньдун в районе между городами Жичжао и Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с.

Тайфун с 9 августа так или иначе затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах которых тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Во всем регионе дельты реки Янцзы отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северо-восточном направлении со скоростью порядка 10 километров в час и постепенно теряет свою силу.