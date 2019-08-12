Эксперты аппарата омбудсмена Петербурга опросят сокамерников избитого в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Эксперты аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге 13 августа намерены опросить сокамерников заключенного, который пострадал от побоев в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе города. Об этом сообщила ТАСС руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

"Во вторник мы снова собираемся поехать в "Кресты". Намерены поговорить об инциденте с сокамерниками пострадавшего", - сказала Штанникова.

Она также отметила, что после разговора с пострадавшим у аппарата уполномоченного появился новый ряд вопросов к сотрудникам изолятора.

Ранее сообщалось, что представители омбудсмена направили в ГСУ СК РФ по городу, а также в петербургскую прокуратуру заявление пострадавшего по факту инцидента. По информации аппарата уполномоченного, причина конфликта, которая привела к избиению, связана с попыткой вымогательства.