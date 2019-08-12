В ДТП в Якутии погибли пять человек

ТАСС, 13 августа. Пять человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Toyota и "КамАЗа" на федеральной автодороге "Лена" в Якутии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"13 августа около 6:20 утра (00:20 мск) в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии примерно на 380-м км федеральной автодороги "Лена" <...> По предварительной информации, погибли пять и ранены четыре человека", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, все погибшие и пострадавшие находились в легковой автомашине. "Определенно, были нарушения ПДД, поскольку в салоне Toyota находились девять человек", - рассказали в пресс-службе.

В районной единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что ДТП произошло в Нерюнгринском районе Якутии, в 5 км от поселка Серебряный Бор. "Погода нормальная, без осадков. Видимость отличная", - пояснили ТАСС в службе.

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