Медведь убил человека на окраине поселка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате нападения медведя рядом с поселком Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"Мужчина, местный житель, накануне утром отправился за грибами, на выходе из поселка на него напал медведь, очень большой медведь. Мужчина погиб сразу", - сказал представитель администрации.

На место выехали охотоведы и застрелили хищника, уточнил он. Медведи рядом с поселком Сулук с населением около 600 человек появляются часто, также заходят в поселок ЦЭС, их видят и на окраине районного центра - Чегдомына.