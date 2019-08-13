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Медведь убил человека на окраине поселка в Хабаровском крае

Хищника застрелили

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате нападения медведя рядом с поселком Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"Мужчина, местный житель, накануне утром отправился за грибами, на выходе из поселка на него напал медведь, очень большой медведь. Мужчина погиб сразу", - сказал представитель администрации.

На место выехали охотоведы и застрелили хищника, уточнил он. Медведи рядом с поселком Сулук с населением около 600 человек появляются часто, также заходят в поселок ЦЭС, их видят и на окраине районного центра - Чегдомына.

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