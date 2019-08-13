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В Приморье возбудили дело о гибели двухлетней девочки после побоев отчима

Подозреваемого задержали

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после гибели двухлетней девочки из-за побоев, полученных от 21-летнего отчима, сообщил ТАСС представитель управления Сергей Педорич.

"В Ханкайском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 11 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") по факту обнаружения трупа девочки возрастом 1 год 9 месяцев", - сообщил представитель СК.

В качестве подозреваемого задержан 21-летний отчим ребенка. Следователи произвели осмотр места происшествия, допросили свидетелей.

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