В Индонезии сообщили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

СИНГАПУР, 13 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии сообщили о резком увеличении количества очагов лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра, не исключив при этом возможность повторения экологического кризиса 2015 года, когда от сильного задымления пострадали соседние Малайзия и Сингапур. Такие данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий приводит во вторник газета The Jakarta Post.

"Если не будут приняты срочные меры, мы рискуем столкнуться с ситуацией 2015 года, когда дым от лесных пожаров накрыл не только индонезийские провинции, но и соседние государства", - заявил официальный представитель ведомства Агус Вибово. По состоянию на конец прошлой недели было зафиксировано свыше 2 тыс. очагов пожаров, за неделю это число выросло вдвое. Наиболее сильно пострадавшими считаются районы в провинциях Риау, Западный Калимантан и Центральный Калимантан. Представитель агентства также отметил, что задымление уже ощущается в одном из пограничных штатов Малайзии.

Для борьбы с огнем мобилизованы свыше 9 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих. Кроме того, для тушения пожаров с воздуха направлено более 30 специальных вертолетов. По прогнозам синоптиков, сухая и жаркая погода без осадков сохранится на значительной части территории страны как минимум до октября.

В 2015 году были зафиксированы одни из самых масштабных лесных пожаров в истории Индонезии. Тогда погибли 24 местных жителя. Согласно данным Всемирного банка, было уничтожено 2,6 млн га леса и сельскохозяйственных угодий. Ущерб оценивается в $16,1 млрд, что эквивалентно 1,9% ВВП республики в 2015 году.

Кроме того, соседние страны, в первую очередь Сингапур и Малайзия, а также частично Лаос, Таиланд и Филиппины, пережили сильнейшее за всю историю задымление, вызванное лесными пожарами. Основной причиной возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и работников мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.