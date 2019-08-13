В ЕАО подтопило 270 подворий в связи с прохождением гребня паводка на Амуре

ТАСС, 13 августа. Гребень амурского паводка сместился из Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) в Смидовичский, подтоплено 270 подворий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник.

"Гребень паводка покинул Ленинский район, вода там начала спадать, уровни при этом начали подниматься в Смидовичском районе: у села Нижнеспасское уровень поднялся до 537 см, превысив отметку опасного явления на 37 см. В регионе подтоплено 270 приусадебных участков: 56 - в Ленинском районе, 214 - в Смидовичском. В дома вода не зашла", - сказал представитель регионального ГУ МЧС.

Также в регионе подтоплено восемь участков муниципальных дорог Ленинское - Нижне-Ленинское, Квашнино - Дежнево с населением от 84 до 6 тыс. человек. Проезд по дорогам возможен, в том числе на легковом транспорте, сообщение не прервано. Вода зашла и на территории сельскохозяйственных угодий: затоплено 25 тыс. га полей.

Военные, спасали и местные жители укрепляют дамбы в ряде поселений области. Подтопления прогнозируют в поселках Приамурский, Николаевка, Владимировка, Осиновка, Соцгородок, имени Тельмана.