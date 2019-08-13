Спасатели эвакуировали пассажиров экскурсионного судна, севшего на мель в Белом море

ТАСС, 13 августа. Спасатели эвакуировали на берег пассажиров экскурсионного судна, севшего на мель в акватории Белого моря. Об этом сообщается во вторник на сайте МЧС России по Республике Карелия.

"13 августа 2019 года в 05:20 в акватории Белого моря эвакуация пассажиров экскурсионного судна "Сапфир" успешно завершена", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, спасательная операция началась накануне в полночь, когда судно село на мель в 9 км от города Беломорск. О точном количестве пассажиров судна пока не сообщается.