Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Сильный лесной пожар возник во вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, эвакуированы послушники монастыря Макрималлис Панагиас Теотоку. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο μέτωπο να βρίσκεται στην #Εύβοια, στην περιοχή Αγριλίτσα του δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. #πυροσβεστική https://t.co/p2amreAwDz— SKAI.gr (@skaigr) August 13, 2019
По его данным, огонь вспыхнул ночью в густом сосновом лесу в Агрилице на Эвбее. В готовности к эвакуации находятся жители трех местных сел (Агрилица, Кондодеспоти и Макрималли). Дым от пожара затянул большую площадь и ощущается во многих районах Афин и центральной области Аттика в десятках километров от Эвбеи.
Борьбу с огнем ведут 133 пожарных на 45 пожарных машинах. Огненный фронт продвигается в лесной зоне в местечке Агрилица (район Дорфи-Месапион) и пока не угрожает населенным пунктам. Сильные ветры и задымленность мешают работе пожарной авиации.
В Греции в эти дни стоит 40-градусная жара, сопровождающаяся сильным ветром. В разных районах страны ежедневно возникают десятки пожаров. В понедельник вечером очаги возникли в лесном районе Плати Компотиу близ Арты и в районе Камариотиса на острове Самотраки. На ликвидацию этих возгораний были брошены десятки пожарных.
Сообщается, что к утру оба пожара были локализованы.