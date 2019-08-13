Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Сильный лесной пожар возник во вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, эвакуированы послушники монастыря Макрималлис Панагиас Теотоку. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По его данным, огонь вспыхнул ночью в густом сосновом лесу в Агрилице на Эвбее. В готовности к эвакуации находятся жители трех местных сел (Агрилица, Кондодеспоти и Макрималли). Дым от пожара затянул большую площадь и ощущается во многих районах Афин и центральной области Аттика в десятках километров от Эвбеи.

Борьбу с огнем ведут 133 пожарных на 45 пожарных машинах. Огненный фронт продвигается в лесной зоне в местечке Агрилица (район Дорфи-Месапион) и пока не угрожает населенным пунктам. Сильные ветры и задымленность мешают работе пожарной авиации.

В Греции в эти дни стоит 40-градусная жара, сопровождающаяся сильным ветром. В разных районах страны ежедневно возникают десятки пожаров. В понедельник вечером очаги возникли в лесном районе Плати Компотиу близ Арты и в районе Камариотиса на острове Самотраки. На ликвидацию этих возгораний были брошены десятки пожарных.

Сообщается, что к утру оба пожара были локализованы.