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У девушки, которую ударил полицейский в Москве, нашли черепно-мозговую травму

По словам адвоката Дарьи Сосновской, от госпитализации она отказалась

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Врачи обнаружили у Дарьи Сосновской, которую на акции в центре Москвы ударил в живот полицейский, закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации она отказалась, сообщила ТАСС во вторник ее адвокат Татьяна Молоканова.

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"Врачи ГКБ [номер] 67 выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. От госпитализации Дарья отказалась", - сказала собеседница агентства.

Ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором двое полицейских задерживают девушку после согласованной акции 10 августа, один из них бьет ее кулаком в живот. Молоканова сообщала, что Сосновской за нарушение порядка проведения митинга грозят обязательные работы.

В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии в субботу задержали 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру Москвы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее завершения.

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