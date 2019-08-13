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СК будет добиваться ареста Котова за многократное участие в несогласованных акциях

Константин Котов был задержан при попытке скрыться, уточнили в ведомстве
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ будет ходатайствовать о заключении под стражу Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митинга, сообщили журналистам в ведомстве.

"Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК. В ведомстве уточнили, что Котов был задержан при попытке скрыться.

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Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете сообщили, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. "10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий", - отметили в СК.

Следствие полагает, что действия Котова носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения УК РФ. "Подобное игнорирование действующего законодательства может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы", - напомнили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (09:16 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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