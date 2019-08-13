В Париже началась операция по очистке кварталов у Нотр-Дама от загрязнения свинцом

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Префектура Парижа начала во вторник вторую по счету крупную операцию по очистке от загрязнения свинцом кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери. Об этом сообщила радиостанция France Info .

Это уже вторая серия мер по дезактивации парижских улиц и площадей после пожара в соборе, в результате которого в окружающую среду с дымом и пеплом попали около 400 тонн свинца, покрывавшего крышу здания. Первая операция, состоявшая в основном в очистке водой окружающих Нотр-Дам кварталов, по данным радиостанции, была признана "неэффективной".

Теперь соседние с собором улицы будут вначале промыты специальным химическим чистящим составом под сверхвысоким давлением. Затем на поверхность асфальта, скамейки и столбы в течение суток будет нанесен специальный гель, поглощающий свинец. Этот состав должен полностью высохнуть, после чего он будет удален в течение восьми дней.

По завершении всех процедур будет проведена новая проверка на содержание свинца в этой части города. Как сообщила префектура, эта программа по дезактивации продлится до 23 августа. Будут закрыты не только несколько улиц острова Сите, но и ближайшая станция метро. Автобусные маршруты будут изменены.

Новые меры

С 21 августа начнется операция по очистке от вредных веществ площади перед собором, удалить с которой загрязнение свинцом не удалось после уже нескольких предпринятых попыток. В настоящее время все ремонтные работы на Нотр-Даме остановлены для того, чтобы разработать новые, более эффективные меры по защите от свинца занятых на объекте людей. Как сообщила префектура, если трудовая инспекция даст добро, работы на соборе начнут постепенно возобновляться с 19 августа.

На минувшей неделе прошла операция по дезактивации территории трех расположенных неподалеку от Нотр-Дама школ, которые были закрыты из-за загрязнения свинцом. Там, в частности, полностью снят асфальт во внутренних школьных дворах и заменен на новый.

Французские медики после пожара в соборе Нотр-Дам взяли у более чем 160 детей кровь для проверки содержания свинца. По итогам было установлено, что у 16 детей содержание свинца на литр крови находится в пределах 25-50 миллиграмм, что по существующим во Франции нормам является "опасным уровнем". У двух детей он превосходит 50 миллиграмм на литр, что говорит о "наличии отравления свинцом".