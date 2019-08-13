Аппарат омбудсмена Петербурга просит УФСИН о новой проверке СИЗО, где избили заключенного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге направил в управление ФСИН России по городу и Ленинградской области заявление с просьбой о проведении новой внутренней проверки после избиения заключенного в следственном изоляторе "Кресты". Как сообщила ТАСС руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова, обращение связано с новыми фактами, открывшимися после разговора с пострадавшим.

"Мы направили в УФСИН обращение. Оно связано с необходимостью провести еще одну внутреннюю проверку в связи с новой поступившей информацией", - сказала Штанникова.

По ее словам, пострадавший сообщил экспертам аппарата, что после избиения заключенного осматривали медики. "Соответственно, сразу после этого в изоляторе должна была пройти внутренняя проверка по факту получения травм [заключенным], но у нас нет информации о том, что она была проведена", - объяснила руководитель аппарата омбудсмена.

Ранее сообщалось, что эксперты аппарата намерены опросить сокамерников заключенного, который пострадал от побоев в "Крестах". Также представители омбудсмена направили в ГСУ СК РФ по городу и в петербургскую прокуратуру заявление пострадавшего по факту инцидента. По информации представителей уполномоченного, причина конфликта, которая привела к избиению, связана с попыткой вымогательства.

В начале прошлой недели в интернете появились публикации о случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Для проверки на место отправились комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК.

Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. Он также отметил, что начальник СИЗО "Кресты" не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.