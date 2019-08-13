Прокуратура приступила к проверке после жесткой посадки вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Камчатская транспортная прокуратура приступила к проверке по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 с пассажирами на Камчатке, сообщили ТАСС во вторник в ведомстве.

"Камчатской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по факту жесткой посадки [вертолета] 13 августа около 17:00 местного времени (08:00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур", - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным прокуратуры, на борту находились 25 человек, в том числе 22 пассажира и три члена экипажа. Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

Также проверку после случившегося начало региональное управление Росавиации начало.

Вертолет выполнял рейс по маршруту поселок Козыревск - Долина гейзеров.