Совершивший жесткую посадку на Камчатке Ми-8 спишут

ТАСС, 13 августа. Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку на Камчатке, получил серьезные повреждения и больше не будет использоваться. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Ми-8 авиакомпании "Вертикаль-Т" совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, пострадали три человека. За людьми вылетел другой борт.

"Вертолет получил повреждения и не может дальше эксплуатироваться", - сказал Хабаров.

По его словам, иностранцев на борту Ми-8 не было. "По предварительным данным, у пострадавшего перелом ноги. Сейчас на помощь отправился вертолет со спасателями региональной поисково-спасательной базы, который доставит пассажиров Ми-8 в город Петропавловск", - добавил собеседник агентства.

Причина инцидента пока неизвестна.

"Вертикаль-Т" работает на рынке авиационных перевозок с 1992 года. В ее парк входят различные модификации Ми-8, Ми-171 и Ми-26Т.