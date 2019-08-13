Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке выросло до трех

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя краевого правительства Сергей Хабаров.

"В результате авиапроисшествия травмы получили три человека. У двоих из них переломы ног, у третьего травма шеи", - сказал Хабаров.

Вертолет, выполнявший рейс по маршруту поселок Козыревск - Долина гейзеров, совершил во вторник жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В ближайшее время в район происшествия направят борт для вывоза пассажиров в Петропавловск-Камчатский.

Проверку по факту инцидента проводят транспортная прокуратура, Росавиация и Следственное управление на транспорте СК РФ.