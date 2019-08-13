Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Москве подало в суд иск к актрисе Анастасии Заворотнюк об ограничении выезда за рубеж из-за долгов в размере 1,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, который будет рассматривать исковое заявление.

"Еще в мае этого года в суд поступил иск от УФССП по Москве об установлении для Заворотнюк временного ограничения на выезд из РФ. Сейчас исковое заявление принято к производству, суд рассмотрит его 2 сентября", - сказали в суде.

Как отмечается в базе данных исполнительных производств на сайте столичного УФССП, Заворотнюк должна уплатить 1,6 млн рублей.