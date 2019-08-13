Вертолет со спасателями вылетел за пострадавшими при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Вертолет Камчатского авиапредприятия со спасателями на борту вылетел для эвакуации пассажиров совершившего жесткую посадку на Камчатке Ми-8, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

"Первым рейсом вертолет Камчатского авиапредприятия, вылетевший в район происшествия со спасателями на борту, доставит в Петропавловск-Камчатский 12 пассажиров совершившей жесткую посадку машины. Сразу после этого будет совершен второй рейс для эвакуации оставшихся людей", - сказал Хабаров.

Он пояснил, что в 17:24 (8:24 мск) в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступила информация после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании ООО "Вертикаль-Т". На его борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Погибших нет.

Пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета - туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова.

Проверку по факту инцидента проводят транспортная прокуратура, Росавиация и Следственное управление на транспорте СКР.