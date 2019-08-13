В районе вооруженного нападения в центре Сиднея нашли тело женщины

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские Сиднея обнаружили тело женщины в одном из зданий в центре города недалеко от места, где вооруженный мачете мужчина во вторник совершил нападение на прохожих. Об этом сообщает телеканал SBS.

По его данным, тело женщины было обнаружено офицерами полиции во время осмотра зданий в районе нападения в центре Сиднея. Как отмечают в полиции, в настоящий момент следствие пытается установить, есть ли связь между смертью женщины и произошедшим ранее нападением.

Центр города по-прежнему остается перекрытым силами полиции и аварийных служб, движение городского транспорта в районе инцидента остановлено.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный мачете, попытался напасть на людей в центре Сиднея, в результате чего одна женщина получила ножевые ранения. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.