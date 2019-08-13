Уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз, сообщается во вторник на сайте Росгидромета со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По информации Северного УГМС на 12:00 мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) [автоматизированные системы контроля радиационной обстановки] в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения - прим. ТАСС) для данной территории", - говорится в сообщении.

В день инцидента начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов заявлял, что уровень радиационного фона в Северодвинске в течение получаса примерно в три раза превышал допустимую норму и составлял 2 микрозиверта в час. Уровень в 0,6 микрозиверта в час считается максимально допустимым. По данным Роспотребнадзора, при рентгене пищеварительных органов пациент получает до 3,3 миллизиверта за процедуру.

Академик, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов сообщал ТАСС, что угроза населению в Архангельской области после ЧП на военном полигоне отсутствует. По его словам, после того, как в Архангельской области сработала система, была собрана чрезвычайная комиссия во главе с губернатором и с участием всех служб, после чего было сделано заявление, что никаких происшествий, значимых для здоровья населения, не произошло, фон вернулся через полтора часа к своему уровню.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.