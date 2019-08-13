Спасатели эвакуировали сорвавшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали альпиниста, сорвавшегося на склоне Эльбруса при восхождении. Он получил травму головы, сообщил журналистам во вторник руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) Кантемир Беров.

"13 августа в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 5300 метров альпинист сорвался и получил травму головы. <...> По состоянию на 09:50 мск поисково-спасательные работы полностью завершены, пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау", - сказал Беров.

По его словам, на месте происшествия работали пять спасателей и две единицы техники, в том числе вертолет.