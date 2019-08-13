В Новороссийске, Геленджике и Крымске нарушилось водоснабжение из-за прорыва на сетях

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Водоснабжение в городах Новороссийск, Геленджик и Крымск прервано в Краснодарском крае из-за прорыва на сетях, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Произошел порыв на Троицком водоводе. Отключение коснулось трех муниципалитетов: Крымского района, Новороссийска и Геленджика", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации края, устранить прорыв планируется до конца дня.

При этом в пресс-службе не уточнили, сколько именно человек остаются без водоснабжения. Ранее сообщалось, что подобный инцидент на Троицком водоводе, питающем систему водоснабжения причерноморских населенных пунктов, происходил в ноябре 2018 года, тогда без воды частично остались эти же три муниципалитета - порядка 400 тыс. человек.

Ранее власти региона отмечали, что риск аварий на сетях существует во всех муниципалитетах региона, так как коммунальная инфраструктура создавалась в советское время и постепенно изнашивается. С 2019 года планировалось увеличить финансирование на содержание сетей.