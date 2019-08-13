В Ростовской области девочка получила ожоги, когда пыталась сделать селфи на вагоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Девочка-подросток в ночь на вторник получила удар током при попытке сделать селфи на крыше вагона в Ростовской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током 14-летней девочки, на станции Зимовники Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в 03:40 мск вторника.

"Со слов матери, девочка отпросилась с подругами посмотреть фильм и ушла из дома в 22:00 мск. На месте происшествия пострадавшая была обнаружена прохожими без сознания. Девочку незамедлительно доставили в центральную районную больницу Зимовниковского района с ожогами четвертой степени", - отмечается в сообщении.