Женщину осудили на три года колонии за ложное сообщение о минировании вокзала в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к реальному сроку заключения женщину за ложное сообщение о минировании Курского вокзала. Об этом журналистам сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Суд признал 36-летнюю уроженку Пермского края виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры), и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве.

В апреле 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонила в службу "112" и сообщила, что на Курском вокзале заложена бомба. Из-за этого пришлось эвакуировать пассажиров. Сообщение оказалось ложным. В прокуратуре отметили, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.