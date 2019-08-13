Сумма штрафов Соболь за нарушения правил организации митинга составила почти 1 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь в третий раз за последние несколько недель оштрафована на крупную сумму за нарушения правил организации массового мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском районном суде Москвы, который в очередной раз оштрафовал ее на 300 тыс. рублей.

"Суд принял решение оштрафовать Соболь на 300 тыс. рублей, признав ее виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказали в суде. Это решение, касающееся ее призывов к участию в несанкционированном шествии в Москве 27 июля, было принято еще 7 августа, однако известно о нем стало 13 августа.

6 августа Троицкий суд Москвы также оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в ходе несогласованной акции 3 августа. За аналогичное нарушение она была оштрафована на такую же сумму Щербинским районным судом, а 27 июля Хамовнический суд оштрафовал ее еще на 40 тыс. рублей.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но не была зарегистрирована. Решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбиркомом. 7 августа ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку. Кроме того, Соболь неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.