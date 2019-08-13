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У берегов Филиппин спасены 49 пассажиров и экипаж затонувшего прогулочного судна

Их доставили в ближайший населенный пункт

ТАСС, 13 августа. Все 49 пассажиров и семь членов экипажа спасены с прогулочного судна, затонувшего у берегов восточной филиппинской провинции Самар. Об этом во вторник сообщило Филиппинское агентство новостей со ссылкой на береговую охрану страны.

"Прогулочное судно находилось всего в 100 метрах от порта [Калбайог], когда сильный ветер и волны обрушились на него. Вскоре судно ушло под воду", - заявил глава береговой охраны острова Самар Уилки Гомер Сага.

По его словам, спасенные пассажиры и экипаж доставлены в ближайший населенный пункт, их здоровью ничего не угрожает.

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Филиппины
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