В Москве мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после нападения на алтарника в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, нападавший задержан и доставлен в полицию.

"Накануне мужчина в неадекватном состоянии напал на алтарника в Казанском соборе и порвал ему одеяние. Находящиеся рядом сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина был вооружен ножом, которым и порвал одеяние церковнослужителю.