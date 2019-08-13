В НАК сообщили, что террористы пытаются вербовать обучающихся в России иностранцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Эмиссары международных террористических организаций не оставляют попыток вербовки в свои ряды мигрантов и студентов, находящихся в России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, на котором рассматривались вопросы организации и состояния работы по противодействию проникновению сторонников международных террористических организаций (МТО) на территорию России с использованием миграционного потока.

"В своем выступлении председатель НАК [директор ФСБ Александр Бортников] отметил, что государственными органами в целом выстроена система мер, направленных на воспрепятствование проникновению в страну членов МТО по миграционным каналам. Вместе с тем эмиссары МТО продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", - подчеркнули в НАК.