{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В НАК сообщили, что террористы пытаются вербовать обучающихся в России иностранцев

Также эта деятельность ведется в отношении находящихся на территории России мигрантов, отметили в информационном центре Национального антитеррористического комитета
Описание
© Игорь Агеенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Эмиссары международных террористических организаций не оставляют попыток вербовки в свои ряды мигрантов и студентов, находящихся в России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, на котором рассматривались вопросы организации и состояния работы по противодействию проникновению сторонников международных террористических организаций (МТО) на территорию России с использованием миграционного потока.

"В своем выступлении председатель НАК [директор ФСБ Александр Бортников] отметил, что государственными органами в целом выстроена система мер, направленных на воспрепятствование проникновению в страну членов МТО по миграционным каналам. Вместе с тем эмиссары МТО продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях", - подчеркнули в НАК.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
Арест главреда "РИА Новости Украина"
Суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского
Адвокат Андрей Доманский сообщил, что это решение было принято, так как на заседание во вторник не смогли прибыть другие адвокаты журналиста по причине занятости в других уголовных делах
Читать полностью