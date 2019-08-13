Туристический теплоход мог сесть на мель в Белом море из-за ошибки капитана

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Возможной причиной инцидента с туристическим судном "Сапфир", выполнявшим рейс с острова Соловки до Беломорска и севшим на мель в Белом море в ночь на вторник, стала ошибка капитана. Об этом сообщили ТАСС в карельской транспортной прокуратуре.

"Предположительно, [причина] - это ошибка капитана, недостаточный учет дрейфа и течения в момент отлива", - сообщила собеседник агентства.

В связи с инцидентом проверку проводят сотрудники Мурманского следственного отдела на транспорте совместно с Петрозаводским линейным отделом МВД РФ на транспорте. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности") и ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта").

По данным следствия, всего на борту теплохода находились 125 человек, в том числе четверо членов команды и 121 пассажир, из которых 10 несовершеннолетних детей. Спасательная операция заняла порядка четырех часов. В результате происшествия никто не пострадал, однако на судне появилась течь в техническом отсеке. Сейчас, как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, проводятся ремонтные работы.