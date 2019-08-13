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СМИ: напавший с мачете на прохожих в Сиднее может быть психически болен

21-летний Мерт Нэй действовал в одиночку и, по данным полиции, не имел связей с террористическими организациями

ТАСС, 13 августа. Вооруженный мачете мужчина, который в центре Сиднея атаковал прохожих, мог сбежать из психиатрической лечебницы. Об этом сообщил во вторник телеканал 9News.

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По предварительным данным полиции, нападение осуществил 21-летний Мерт Нэй. Он действовал в одиночку и не имел связей с террористическими организациями. Также сообщается, что полиция проверяет данные о возможном побеге нападавшего из психиатрической клиники.

Ранее сообщалось, что днем 13 августа мужчина, вооруженный мачете, попытался напасть на людей в центре Сиднея, в результате чего одна женщина получила ножевые ранения. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Позднее полиция обнаружила тело еще одной женщины, которая, предположительно, также погибла в результате инцидента.

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