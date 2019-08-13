Водоснабжение в городах Кубани продолжается несмотря на прорыв сетей

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Вода в резервуарах, из которых ведется снабжение причерноморских городов Краснодарского края, пока есть несмотря на прорыв питающего их водовода. Как сообщил журналистам во вторник губернатор Краснодарского грая Вениамин Кондратьев, водоснабжение населенных пунктов продолжается, а там, где это уже невозможно, организован подвоз воды.

Авария на Троицком водоводе, по которому вода поступает в Крымск, Новороссийск и Геленджик, произошла в понедельник вечером. Отключение коснулось всех трех муниципалитетов. Сколько людей остаются без воды, пока не уточняется, однако во время подобной аварии в конце 2018 года без водоснабжения оставались порядка 400 тыс. человек.

"Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения "Троицкого группового водопровода", в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске - 12, в Геленджике - 15", - сказал Кондратьев.

По его данным, резервуары, где накапливается вода для городов, пока могут частично обеспечить водоснабжение. Однако из-за того, что авария произошла в понедельник вечером, вскоре запасы иссякнут.

"С пяти утра на месте порыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт должны к 18:00 мск. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко", - добавил глава региона.

Ситуация в муниципалитетах

В администрации Геленджика ТАСС сообщили, что пока водоснабжение не остановлено. "Пока еще воду не отключили, вода еще подается в дома и на все объекты. Вся техника для подвоза воды готова, в администрации есть огромный запас пятилитровых баклашек с питьевой водой. Готово 15 волонтеров, транспорт - развозить людям воду по требованию. Как только начнут звонить, мы начнем развозить", - пояснили в пресс-службе мэрии.

На сайте администрации Новороссийска сообщается, что водоснабжение было частично прекращено с 20:00 мск понедельника. Утром во вторник водоснабжение планировалось на некоторое время возобновить, чтобы жители города могли сделать необходимый запас.

Пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что все службы переведены в режим повышенной готовности, организован подвоз воды по графику.

В пресс-службе администрации также уточнили, что к ликвидации последствий аварии на водоводе, расположенном на территории Крымского района, по данным на утро вторника, привлечены 28 специалистов и 12 единиц техники. "Причина аварии - износ трубы, в нижней части водовода при штатном режиме подачи воды образовалась трещина размером 1200 мм на 90 мм. Для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций. Прилагаются все усилия, чтобы закончить восстановительные работы до 18:00 мск", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, вода в жилые дома Новороссийска и Геленджика с июля по сентябрь подается по графику и при штатном режиме работы сетей: по несколько часов утром и вечером. На режим подачи воды в этих муниципалитетах происшествие пока не повлияло, добавили в ведомстве.