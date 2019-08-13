Владелец задержанного на Украине судна "Механик Погодин" попросил Зеленского о помощи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Судовладелец задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать в освобождении судна. Об этом ТАСС во вторник сообщили в компании "Волжское пароходство", которой принадлежит "Механик Погодин".

"Волжское пароходство" направило официальное обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению компании, решение об освобождении судна - вопрос уровня главы государства. Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа", - говорится в сообщении.

Убытки от простоя танкера

"Убытки от простоя танкера "Механик Погодин" за прошедший год составили более $2,5 млн", - рассказали в компании "Волжское пароходство". Там напомнили, что судно задержано больше года назад. При этом танкер перевозил дизельное топливо для украинского грузополучателя.

"Все это время судно удерживается у причала в акватории морского порта Херсон. Многократные обращения судовладельца - СК "Волжское пароходство" - с просьбой о выдаче разрешения на выход танкера остаются без удовлетворения", - подчеркнули в компании.

"Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту был заблокирован украинской стороной в порту Херсона 10 августа 2018 года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.