Генпрокуратура: проверка не выявила утечек личных данных клиентов трех крупных банков в РФ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков в России, оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Что не так с хранением персональных данных

Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. По данному факту Генпрокуратура начала проверку.

"Проверка проведена. Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушении законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет", - ответил Куренной на вопрос корреспондента ТАСС, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Он подчеркнул, что руководство банковских структур также провело свое расследование и фактов утечек не выявило. "Было установлено, что указанная публикация содержала базу данных, которая по своему содержанию сильно отличалась от тех баз данных, которые формировали банки. Сведения были неактуальными или не соответствовали действительности", - отметил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что Роскомнадзор установил, что изначально ссылка на эту базу была распространена на специализированном форуме, доступ к этому ресурсу был ограничен Роскомнадзором.

Ранее Куренной сообщал, что Генпрокуратура по поручению президента РФ проводит проверку исполнения законодательства о защите персональных данных региональными и местными органами власти в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе при использовании информационных систем.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) - добавлена информация по тексту.