Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны в общей сложности около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2019 году Рослесхозу из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из федерального бюджета в объеме 1889458,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) - на площади 1173743 гектара, на территории Красноярского края - на площади 1020171 гектар, на территории Иркутской области - на площади 718968 гектаров", - говорится в документе.

Этим же распоряжением более 1,78 млрд рублей выделены Минобороны РФ и более 2,3 млрд рублей - МЧС России "в целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров".



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