Подтопление из-за дождей угрожает 5 тыс. жителей Пермского края

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Лопва в Юрлинском районе на северо-западе Пермского края вновь поднялся из-за дождей, из-за чего в зоне риска повторного подтопления оказалось село Юрла с населением более 5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.

На территории Юрлинского района в ночь с 16 на 17 июля после прошедшего ливня поднялся уровень воды в реке Лопва, в результате чего подтопило населенный пункт. Около 100 жителей села Юрла пришлось эвакуировать в пункты временного размещения и к родственникам. Уровень воды в реке тогда поднимался до 3,9 м при критической отметке в 3,55 метра.

"Уровень воды в реке Лопва поднялся до 3,05 м, подтоплений нет. Риск разлива больше в Юрле", - сказали в пресс-службе.

По информации на сайте МЧС по Пермскому краю, из-за сильных дождей возможны подтопления также в поселке Сёйва Гайнского района, где 12 августа дождь размыл участок проселочной дороги, без транспортного сообщения остались порядка 800 человек.

На территории Пермского края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в семи муниципальных районах и городских округах из-за переувлажнения почвы, сельскохозяйственные поля подтопило в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском районах.

13 августа в регионе наблюдается облачная погода, на большей части территории дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы, порывы ветра могут достигать до 15 м/с.